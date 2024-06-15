Талызина рассказала о конфликте на съемках "Рая"

Ведущий программы "Жизнь и судьба" Борис Корчевников провел интервью с актрисой Валентиной Талызиной, в котором она рассказала о своем опыте работы на съемочной площадке фильма Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
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