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Талызина рассказала о конфликте на съемках "Рая"

Талызина рассказала о конфликте на съемках "Рая"

Ведущий программы "Жизнь и судьба" Борис Корчевников провел интервью с актрисой Валентиной Талызиной, в котором она рассказала о своем опыте работы на съемочной площадке фильма Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".

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