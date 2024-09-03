Каякер делает потрясающие фотографии норвежских фьордов

Томаш Фурманек (Tomasz Furmanek), живущий в Бергене, Норвегия, использует GoPro и небольшую компактную камеру Sony, чтобы делать эти потрясающие снимки во время путешествий на каяке по норвежским озерам и фьордам.
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