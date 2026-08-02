На Ивановскую область надвигаются ливни и грозы

В регионе ожидается ухудшение погодных условий.По данным Ивановского ЦГМС (филиала ФГБУ «Центральное УГМС»), в период с 18:00 2 августа до 18:00 3 августа на территории Ивановской области ожидается ухудшение погодных условий.
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