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Стала известна дата обсуждения санкций ЕС против Ирана из-за РФ

ЕС обсудит санкции по Ирану из-за якобы поставок РФ ракет 22 апреля, пишет Лента.ру. Совет министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) 22 апреля может обсудить расширение санкций против Ирана из-за якобы поставок России баллистических ракет.

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