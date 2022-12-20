Страна и люди

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Верден по-бандеровски: Зачем Зеленской сакрализирует Бахмут

Верден по-бандеровски: Зачем Зеленской сакрализирует Бахмут

Укро-вояки уверены, что сдача этого города подорвет дух бандеровской армии и откроет россиянам путь не только на Краматорск, но и на Киев Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Ситуация южнее Бахмута остается неопределенной.

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