Старшая дочь Глюк’оZы о последствиях РПП: «Я попросила подругу подать воды, и это оказалась галлюцинация»

Дочь Глюк’оZы призналась, что страдала от расстройства пищевого поведения (РПП). Помочь Лидии смогли только серьезные беседы с отцом и страх перед проблемами с психикой — у девушки уже начались галлюцинации.
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