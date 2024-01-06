В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что артиллерийские подразделения группы Вооружённых сил «Центр» нанесли ряд ударов по войскам нацистских формирований киевского режима.
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