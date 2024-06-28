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Сергей Галицкий отказался от акций компании по производству подсолнечного масла и майонеза

Сергей Галицкий отказался от акций компании по производству подсолнечного масла и майонеза

Сергей Галицкий отказался от акций компании по производству подсолнечного масла и майонезаПодконтрольное краснодарскому предпринимателю Сергею Галицкому АО «Объединенный капитал» в мае сократило долю в ООО СПП «Юг» с 75% до 40%.

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