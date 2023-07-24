ФСБ сообщила о следах взрывчатки на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону

Также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна, заявили в ведомствеНа борту сухогруза, следовавшего Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, найдены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила.