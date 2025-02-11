Трамп намерен надавить на Европу, заставив её нарастить закупки американского оружия для Украины Соединенные Штаты не прекращали поставок на Украину вооружений, одобренных еще администрацией Байдена.
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Трамп намерен надавить на Европу, заставив её нарастить закупки американского оружия для Украины Соединенные Штаты не прекращали поставок на Украину вооружений, одобренных еще администрацией Байдена.
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