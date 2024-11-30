Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Алтайцев
    Так  метки  ставят  два  подонка пиндосских  помойлов  и Андрей, такая  же антисоветская  мразь из  своры  Ингершлюхи.Если бы Сталин пр...
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Есть много интервью, где спрашивают у украинцев в 92-м что ли году, будете ли стрелять в русских – вы что, с ума сошли, мы один народ. Это было

Есть много интервью, где спрашивают у украинцев в 92-м что ли году, будете ли стрелять в русских – вы что, с ума сошли, мы один народ. Это было

Политнавигатор Русских с украинцами уже нельзя назвать одним народом, поскольку последние поглощены сумасшедшим мороком.

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Комментарии
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Наталия
А ведь было и так , как сказал поэт- фронтовик Михаил Львов: «Сколько нас, нерусских, у России – И татарских и иных кровей, Имена носящих непростые, Но простых российских сыновей! Пусть нас и не жалуют иные, Но вовек – ни завтра, ни сейчас – Отделить нельзя нас от России – Родина немыслима без нас! Как прекрасно вяжутся в России, В солнечных сплетении любви, И любимой волосы льняные, И заметно тёмные твои. Сколько нас, нерусских, у России – Истинных российских сыновей, Любящих глаза небесной сини У великой матери своей!». 1957 год.
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15 час.
Андрей
По-моему какая-то прибалтийская группа пела песни на стихи украинской поэтессы.. &quot;Ни когда мы не станем братьями&quot;!  Да, с чеченцами мы примерились и не из-за того, что мы там  воевали, а потому, что большинство чеченцев не понимали сами этой войны и очень сильно тогда было влияние в Чечне западных НКО, которые и формировали общественное мнение...
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8 час.

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