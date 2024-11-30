Есть много интервью, где спрашивают у украинцев в 92-м что ли году, будете ли стрелять в русских – вы что, с ума сошли, мы один народ. Это было

Наталия

А ведь было и так , как сказал поэт- фронтовик Михаил Львов: «Сколько нас, нерусских, у России – И татарских и иных кровей, Имена носящих непростые, Но простых российских сыновей! Пусть нас и не жалуют иные, Но вовек – ни завтра, ни сейчас – Отделить нельзя нас от России – Родина немыслима без нас! Как прекрасно вяжутся в России, В солнечных сплетении любви, И любимой волосы льняные, И заметно тёмные твои. Сколько нас, нерусских, у России – Истинных российских сыновей, Любящих глаза небесной сини У великой матери своей!». 1957 год.