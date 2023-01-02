Польскую журналистку шокировал разговор с российским туристом

Журналистка польского Onet Гомулка пожаловалась на российских туристов в Египте Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Египте, заявив, что осталась в шоке от общения с российским туристом.
Журналистка польского Onet Гомулка пожаловалась на российских туристов в Египте Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Египте, заявив, что осталась в шоке от общения с российским туристом.
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