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Польскую журналистку шокировал разговор с российским туристом

Польскую журналистку шокировал разговор с российским туристом

Журналистка польского Onet Гомулка пожаловалась на российских туристов в Египте Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Египте, заявив, что осталась в шоке от общения с российским туристом.

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