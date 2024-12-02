"Карикатура на тему демократии": Захарова — о помиловании Байденом своего сына

Global Look Press/Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера "карикатурой на тему демократии".
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