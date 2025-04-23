Смоленщина станет первым регионом, в котором будет внедрена ранняя диагностика редких заболеваний у детей

Василий Анохин рассказал о внедрении методик ранней диагностики редких болезней у смоленских детей Смоленская область станет первым субъектом России, в котором будет внедрена ранняя диагностика редких заболеваний у детей по протоколу, разработанному экспертами Союза педиатров России.