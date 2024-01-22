Свыше 200 миллионов царских рублей исчезли из оборота после загадочного исчезновения адмирала Колчака, и в настоящее время эта сумма, представленная в золоте, равна сотням миллиардов рублей.
Тайна Золота Колчака: кто в итоге нашел его и забрал все слитки
Комментарии
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Владимир Соловьев
Золото Колчака сущие копейки, по сравнению с ограблением России за 30 последних лет.
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15 час.
ВГ
Владимир Гусев
Колчак предлагал моему прадеду вывезти семью и материальные ценности в Китай. Для этого он давал им несколько вагонов в эшелоне. Но прадед был поставщик его величества и сказал, что у меня здесь миллионы, но они все в зерне, а его не увезешь... В результате все мои остались здесь, то есть в Омске... Потом все были репрессированы, но дед успел свалить в АлмаАту, где до конца всей этой неразберихи работал точильщиком на базаре. Когда советские органы поняли, что все население Казахстана делится на басмачей и русскоязычных, к ним отношение изменилось и мой прадед вернулся в Омск по тихому...
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13 час.
Элеонора Коган
Так где же золото?
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12 час.
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