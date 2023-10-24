По словам Трампа Россия украла у США чертежи супер-пупер ракеты

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил об этом во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.Во время выступления в штате Нью-Гэмпшир бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия украла у США чертежи супер-пупер ракеты и построила ее, сообщает РИА Новости.