В этом посте вы увидите фотографии, сделанные в нужном месте и в нужный момент. Только на этот раз снимки сделаны за секунду до… За секунду до катастрофы, до невероятной ржачки, до невыносимой боли… В принципе, вы сами можете выбрать слово, которое нужно подставить после слова «до».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии