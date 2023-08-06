Страна и люди

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Почему цена должна быть справедливой, сокращение работы из-за жары и повышение лимита переводов

Почему цена должна быть справедливой, сокращение работы из-за жары и повышение лимита переводов

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему цена должна быть справедливой — не выше, но и не ниже. Цитирую из начала поста (ссылка): Когда речь заходит про друзей, родственников или знакомых, мы часто отступаем от правила справедливой цены.

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