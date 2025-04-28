"Вам все мало? Одиннадцать часовых поясов!" Глава МИД Польши сорвался на крик

ЕС уже заявил, что никогда не признает Крым русским, хотя это является одним из пунктов мирной сделки Трампа.
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