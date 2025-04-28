Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Вам все мало? Одиннадцать часовых поясов!" Глава МИД Польши сорвался на крик

"Вам все мало? Одиннадцать часовых поясов!" Глава МИД Польши сорвался на крик

ЕС уже заявил, что никогда не признает Крым русским, хотя это является одним из пунктов мирной сделки Трампа.

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