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Две школы Барнаула вошли в число лучших в России по версии RAEX

Две школы Барнаула вошли в число лучших в России по версии RAEX

Рейтинг отражает, насколько успешно выпускники школ продолжают обучение в ведущих российских университетах Два образовательных учреждения Барнаула попали в рейтинг лучших школ России, подготовленный аналитическим агентством RAEX.

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