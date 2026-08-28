Две школы Барнаула вошли в число лучших в России по версии RAEX

Рейтинг отражает, насколько успешно выпускники школ продолжают обучение в ведущих российских университетах Два образовательных учреждения Барнаула попали в рейтинг лучших школ России, подготовленный аналитическим агентством RAEX.
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