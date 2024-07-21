Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..

Автор много хорошего про работу ГД написал.Только результат стоит на нуле.Всё как было так и остаётся! Всё и вся продаётся,то есть любая бумажка,которая нужна мигранту можно купить.Гражданство-заплати и ты полноправный гражданин России! О чём говорят депутаты ГД? О том,что надо было сделать давным давно,а не ждать,когда "петух клюнет в мягкое место"! И всего этого безобразия, беспредела,коррупции и преступности не было бы!

Народ эти предложения года три уже слушает, дальше что? За три года можно что-то сделать? Это смотря где и как. Все эти станы, выгоняя русских, за месяцы управились.

САША ЛЕПАЕВ

вы просто задайтесь простым вопросом.за 20 лет что сделала для людей это дума.только все эти года делает все невыносимой жизнь для народа. зато себя не обидели увеличили зарплату. покупали себе вил за границей заметьте в недружеских странах. семьи туда отправили и детей. деньги также там. так что они разве собираются здесь жить.а здесь ими принятые законы для удушения населения.инфляция какая а где повышение пенсий. цены выросли на сто процентов и никому ничего не нужно. они заняты грабежом страны..вот потому что их никто не выбирал в думу.