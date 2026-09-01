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FiNE NEWS

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Германия оказала Украине помощь свыше 100 миллиардов евро с начала конфликта

Германия оказала Украине помощь свыше 100 миллиардов евро с начала конфликта

Посольство Германии в Украине заявило, что с начала конфликта на территории страны Германия передала Киеву более 100 миллиардов евро.

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