Спартакиада для горожан старшего возраста пройдет в Москве 17 мая

Самые сильные участники войдут в состав сборной команды Москвы В Москве 17 мая на стадионе «Москвич», расположенном на Волгоградском проспекте, состоятся ежегодные состязания для активных людей старшего возраста под названием «Московская спартакиада пенсионеров».