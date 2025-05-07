Спартакиада для горожан старшего возраста пройдет в Москве 17 мая

Самые сильные участники войдут в состав сборной команды Москвы В Москве 17 мая на стадионе «Москвич», расположенном на Волгоградском проспекте, состоятся ежегодные состязания для активных людей старшего возраста под названием «Московская спартакиада пенсионеров».
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