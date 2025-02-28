Свыше 1 тысячи объектов на территории Бурятского гарнизона пройдут проверку в 2025 году

Комплекс мероприятий включает в себя профессиональное обследование и мониторинг состояния зданий, позволяет дать оценку готовности объектов к предстоящему отопительному периоду, выявить дефекты, возникающие в процессе эксплуатации и устранить при проведении ремонтных работ.