Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мерц заявил, что «ни на миллиметр» не отступит от курса по России

Мерц заявил, что «ни на миллиметр» не отступит от курса по России

Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен пересматривать политику в отношении России после уверенной победы «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

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