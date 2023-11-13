Начальника УМВД по Выборгскому району Ленобласти задержали по делу о взятке

Следственный комитет России по Ленинградской области во время расследования дела о незаконной вырубке леса и реализации древесины выявил факты получения взяток в особо крупном размере начальником УМВД России по Выборгскому району региона, его задержали, заявили в СК.
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