«Трактор» объявил об уходе Заварухина из системы клуба

Бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин принял решение покинуть клуб. «Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении.
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