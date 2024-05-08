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«Трактор» объявил об уходе Заварухина из системы клуба

«Трактор» объявил об уходе Заварухина из системы клуба

Бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин принял решение покинуть клуб. «Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении.

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