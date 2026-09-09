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Российские войска освободили Озерное в Харьковской области

Российские войска освободили село Озерное в Ольховатском районе Харьковской области, сообщает 5-TV.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

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