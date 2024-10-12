Вслед за ночным «визитом» российских баллистических ракет в порты Одессы и Ильичевска днем были атакованы украинские военные объекты в Кривом Роге и Николаеве.
Урановая смерть Украины. Радиационное облако накрыло Одессу после взрыва
Комментарии
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мимопроходила мимопроходила
обедненный уран опасен??? да ладно! в югославии (бывшей) такИе урожаи были...а полболгарии щитовидкой забогатела)
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16 час.
Геннадий Бережнов
Киев, как загнанная в угол крыса, способен на всё. А мы в это время будем обсуждать этические нормы и принципы! Клоуна нужно уничтожить и немедленно иначе будут большие проблемы!
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16 час.
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