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Урановая смерть Украины. Радиационное облако накрыло Одессу после взрыва

Урановая смерть Украины. Радиационное облако накрыло Одессу после взрыва

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Комментарии
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мимопроходила мимопроходила
обедненный уран опасен??? да ладно! в югославии (бывшей) такИе урожаи были...а полболгарии щитовидкой забогатела)
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16 час.
Геннадий Бережнов
Киев, как загнанная в угол крыса, способен на всё. А мы в это время будем обсуждать этические нормы и принципы! Клоуна  нужно уничтожить и немедленно иначе будут большие проблемы!
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16 час.

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