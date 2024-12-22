«РВ»: российские военные завершают разгром ВСУ в Курахове

ВС РФ завершают разгром Вооружённых сил Украины в Курахове в Донецкой народной республике, российские военные заняли всю жилую застройку города, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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