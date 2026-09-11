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Роспотребнадзор разъяснил условия возврата очков для зрения

Роспотребнадзор разъяснил условия возврата очков для зрения

Вернуть очки для зрения можно только при наличии недостатков, при этом покупатель вправе требовать замену товара или возврат денег.

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