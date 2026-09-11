Роспотребнадзор разъяснил условия возврата очков для зрения

Вернуть очки для зрения можно только при наличии недостатков, при этом покупатель вправе требовать замену товара или возврат денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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