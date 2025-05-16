Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что петербургский клуб летом предпримет попытку подписать полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, отметившегося голом в ворота сине-бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
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