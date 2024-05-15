Несмотря на события в Рафахе, администрация Байдена заявляет о готовности выделить Израилю ещё 1 млрд долларов военной помощи

Американская администрация, несмотря на все заявления о том, что приостановила поставки боеприпасов Израилю в связи с его бомбардировками палестинского Рафаха, объявила конгрессменам о готовности выделить Израилю ещё 1 млрд военной помощи.
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