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NASA и IBM открыли ИИ-модель для поиска льда на Луне

NASA и IBM открыли ИИ-модель для поиска льда на Луне

NASA и IBM открыли ИИ-модель для анализа данных о лунной поверхности и льде. Новая система точнее ищет водяной лёд, кратеры и безопасные зоны для миссий.

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