Мировое обозрение

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Читатели издания Der Spiegel призвали исключить Польшу из Евросоюза

Читатели издания Der Spiegel призвали исключить Польшу из Евросоюза

Европейский суд 27 октября наложил на Варшаву штраф, который составил 1 млн евро в день до завершения работы дисциплинарной палаты Верховного суда.

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