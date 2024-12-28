В Херсонской области сотрудники полиции поздравили детей с наступающими новогодними праздниками

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» в Геническом и Нижнесерогозском округах стражи правопорядка совместно с коллегами из Росгвардии провели праздничные мероприятия для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.