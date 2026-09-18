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Царьград

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Титан оказался климатическим двойником Земли с метаном вместо воды

Титан оказался климатическим двойником Земли с метаном вместо воды

Ученые выяснили, что метановые озера на спутнике Сатурна создают бризы и туманы почти как на Земле.Крупнейший спутник Сатурна, Титан, оказался на удивление похож на Землю по своим погодным механизмам.

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