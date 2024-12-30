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Чем дальше, тем упоротее. Дайджест за неделю 23-29 декабря 2024

Чем дальше, тем упоротее. Дайджест за неделю 23-29 декабря 2024

События на уходящей неделе продолжают формировать наши представления о том, что год грядущий нам готовит.

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Комментарии
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фарид сабиров
Весь мир постепенно сходит со всего чего только можно , про то что сума  даже разгоВОРА нет , в смысле нет там ума , потому и без смысла. Про приебалтов вообще молчу , это отдельная псиХУЙшка , и это не наше горе , а их радость.
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9 час.
М
Мария
Трамп что-то стал косить под психбольного. Зачем ему это понадобилось?
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8 час.

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