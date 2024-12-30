Чем дальше, тем упоротее. Дайджест за неделю 23-29 декабря 2024

фарид сабиров

Весь мир постепенно сходит со всего чего только можно , про то что сума даже разгоВОРА нет , в смысле нет там ума , потому и без смысла. Про приебалтов вообще молчу , это отдельная псиХУЙшка , и это не наше горе , а их радость.