Террористов "замочат в сортире": Белоусов объявил охоту на командиров ВСУ. В приграничье объявлен режим КТО

Вооружать надо приграничный народ, тогда и налетов таких не будет.

Natalija Osminina

Предлагалось же!!! Но отвергли)) Испугались. И границу надо было обустроить, как линию Суровикина. И охранять её. И вовремя эвакуацию объявлять. И Путину во-время докладывать.