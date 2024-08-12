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Террористов "замочат в сортире": Белоусов объявил охоту на командиров ВСУ. В приграничье объявлен режим КТО

Террористов "замочат в сортире": Белоусов объявил охоту на командиров ВСУ. В приграничье объявлен режим КТО

Сегодня режим контртеррористической операции был объявлен в Белгородской, Курской и Брянской областях нашей страны.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это такой тонкий троллинг с Вашей стороны?))
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6 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Вооружать надо приграничный народ, тогда и налетов таких не будет.
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3 час.
Natalija Osminina
Предлагалось же!!! Но отвергли)) Испугались. И границу надо было обустроить, как линию Суровикина. И охранять её. И вовремя эвакуацию объявлять. И Путину во-время докладывать.
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3 час.

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