Арестович объяснил суть конфликта России и Украины Всем известный экс-советник Ермака, а ныне просто популярный украинский блогер Алексей Арестович (не скрывающий, впрочем, президентских амбиций), неожиданно (даже, возможно, для самого себя) передал в своем посте суть конфликта России и Украины.
«Серые» против «черных»
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Катерина
Хитрая и совсем не глупая особь Люся... не предсказуемая, как и зелёный клоун.
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14 час.
ч
чвсатпкьл
Обычная арестовичская невежественная чепуха, который сам представляет из себя как невежа и собирающий все нелепые трактовки из интернета. И готовый ради своих покровителей резко переобуваться сразу на 180°. Война на Украине это проект западного истеблишмента во главе с США против влияния России в постсоветском пространстве. А какая форма для этого используется идеологическая, экономическая или военная не не так важно, главное изолировать Россию в мировом геополитическом пространстве. А ради этого можно пожертвовать целыми странами такими как Украина и прочие евросоюзы.😃🤣
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12 час.
М
Михаил
Да, в чём же и та его т. н. "Непредсказуемость"-то, Катерина?... - Та-а-а-ак, "нашёл" пока не слишком занятое место и "денежек заработать" тот Люся!
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5 час.
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