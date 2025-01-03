Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Серые» против «черных»

«Серые» против «черных»

Арестович объяснил суть конфликта России и Украины Всем известный экс-советник Ермака, а ныне просто популярный украинский блогер Алексей Арестович (не скрывающий, впрочем, президентских амбиций), неожиданно (даже, возможно, для самого себя) передал в своем посте суть конфликта России и Украины.

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Комментарии
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Катерина
Хитрая и  совсем  не  глупая  особь   Люся... не  предсказуемая,  как  и  зелёный  клоун.
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14 час.
ч
чвсатпкьл
Обычная арестовичская невежественная чепуха, который сам представляет из себя как невежа и собирающий все нелепые трактовки из интернета. И готовый ради своих покровителей резко переобуваться сразу на 180°. Война на Украине это проект западного истеблишмента во главе с США против влияния России в постсоветском пространстве. А какая форма для этого используется идеологическая, экономическая или военная не  не так важно, главное изолировать Россию в мировом геополитическом пространстве. А ради этого можно пожертвовать целыми странами такими как Украина и прочие евросоюзы.😃🤣
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12 час.
М
Михаил
Да,  в  чём  же  и  та  его  т. н.  &quot;Непредсказуемость&quot;-то,  Катерина?...  -  Та-а-а-ак,  &quot;нашёл&quot;   пока  не  слишком  занятое  место  и  &quot;денежек  заработать&quot;  тот  Люся!
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5 час.

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