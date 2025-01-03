«Серые» против «черных»

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чвсатпкьл

Обычная арестовичская невежественная чепуха, который сам представляет из себя как невежа и собирающий все нелепые трактовки из интернета. И готовый ради своих покровителей резко переобуваться сразу на 180°. Война на Украине это проект западного истеблишмента во главе с США против влияния России в постсоветском пространстве. А какая форма для этого используется идеологическая, экономическая или военная не не так важно, главное изолировать Россию в мировом геополитическом пространстве. А ради этого можно пожертвовать целыми странами такими как Украина и прочие евросоюзы.😃🤣