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Кочанова об иске в CAS: «При Коу в руководстве World Athletics шансов не много. В следующем году он заканчивает срок, может быть, что-то поменяется»

Чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова считает, что при Себастьяне Коу во главе World Athletics у россиян не много шансов на участие в международных стартах.

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