Прыгать в сугроб после бани может быть смертельно опасно

Традиция прыгать в сугроб после бани опасна для жизни. Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате – перепад давления, сердечный приступ, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.