Накануне стало известно о том, что второй по численности населения город Англии — Бирмингем, объявил себя банкротом.
Путин готовит 10 сталинских ударов — Кедми
Комментарии
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реванш
Это опять только бла бла бла, внутри страны работы выше крыши...
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10 час.
М
ММ
Снова поставлять Европе дешевые нефть и газ и радоваться, что у нас на бензин и газ растут цены?
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3 час.
Галина Скрипник
А что лично вы сделали для результата? Сидите на диване и пишете претензии правительству?
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1 час.
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