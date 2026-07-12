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«Моя семья вся была там»: главное из первого признания Тома Холланда о тайной свадьбе

«Моя семья вся была там»: главное из первого признания Тома Холланда о тайной свадьбе

Том Холланд впервые подтвердил свадьбу с Зендеей Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, официально положил конец многомесячным спекуляциям вокруг его отношений с коллегой Зендеей.

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