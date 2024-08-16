´Мелочей здесь не бывает´.

В минувшую пятницу, 9 августа, в актовом зале ЗМШ прошел семинар-обучение профактива ОАО ´Белшина´ по вопросам общепроизводственного травматизма и состояния охраны труда на предприятиях нефтехимической отрасли.
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