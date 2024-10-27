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Гельмут Марко о штрафах Ферстаппену: «Мне кажется, это избыточная реакция на события в Остине. Два штрафа по 10 секунд – это очень сурово»

Марко выразил недоумение суровостью штрафов Ферстаппена. Советник «Ред Булл» считает, что такие действия стюардов стали реакцией на события предыдущего гоночного уик-энда в Остине, где Макс вообще не был оштрафован за достаточно агрессивные действия.

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