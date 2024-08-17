На Соловках подвели итоги шестой школы юного музейщика

Так называется ежегодный музейно-образовательный проект Соловецкого музея-заповедникаВ этом году уже в шестой раз юные жители Соловков и сотрудники музея собрались вместе, чтобы пообщаться, познакомиться с музейной «кухней» и создать уникальный творческий продукт.
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