На Соловках подвели итоги шестой школы юного музейщика

Так называется ежегодный музейно-образовательный проект Соловецкого музея-заповедникаВ этом году уже в шестой раз юные жители Соловков и сотрудники музея собрались вместе, чтобы пообщаться, познакомиться с музейной «кухней» и создать уникальный творческий продукт.