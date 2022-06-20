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Минфин предложил создать резерв драгметаллов для мобилизационных нужд

Министерство финансов России выступило с предложением внести поправки в закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации", которые предусматривают формирование запаса драгоценных камней и металлов для мобилизационных нужд.

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