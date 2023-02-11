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Игрок молодежной сборной Казахстана Лев Скворцов перешел в «Химки»

Казахстанский защитник Лев Скворцов перешел в клуб РПЛ «Химки». Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

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