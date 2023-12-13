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Мировое обозрение

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Белорусский «Буревестник» — достойная для фронта птица (ФОТО, ВИДЕО)

Белорусский «Буревестник» — достойная для фронта птица (ФОТО, ВИДЕО)

Как мы писали ранее, российская сторона проявляет интерес к белорусскому БАК «Буревестник». В продолжение данной темы мы подготовили подробный разбор данного беспилотника, его вооружения и боевых возможностей.

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